Украинский боксер обратил внимание детей на важную проблему.

Украинская молодежь не должна сделать из себя террористов-смертников по заказу России, заявляет боксер Александр Усик.

"Враг заваливает молодежь предложениями "легкой подработки" - сфотографировать военный объект, поджечь авто ВСУ. Часто - "просто" принести сумку со взрывчаткой в ТЦК. А потом - взрывают "курьера"", - подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

На онлайн-уроке для школьников со всей Украины, Усик заявил, что прежде всего нужно обращаться в Нацпол и СБУ, если детям вдруг пришло сообщение с подобным предложением.

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"Сразу рассказывайте о попытках вербовки вашим родителям и учителям! Так вы защитите себя и своих близких. Быть крутым - это иметь голову на плечах. А настоящая сила - это умение оставаться верным себе и своей родной земле", - подчеркнул легендарный боксер.

Случаи вербовки украинцев со стороны России - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что полиция разоблачила схему спецслужб РФ. Они, с целью дестабилизации ситуации в Украине, поощряли несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военнослужащих ВСУ.

Кроме того, журналисты выяснили, как РФ вербует диверсантов-смертников. На стене в темном переулке знакомый одного из журналистов увидел граффити с адресом телеграм-канала. Это оказалась типичная российская Z-помойка.

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