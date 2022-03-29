Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик готовится к реваншу с британским боксером Энтони Джошуа.
Промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал ориентировочные дату и место проведения поединка. По словам Красюка, бой примет Саудовская Аравия.
"Саудовская Аравия - это место, которое обсуждается в данный момент. А конец июня - это также рассматриваемая дата в текущий момент.
Многие вещи зависят от того, насколько быстро будут подписаны бумаги. Хорошая новость в том, что Усик уже в Европе, чтобы начать подготовку" - приводит слова Красюка Sky Sports.
Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине Александр Усик принял решение покинуть страну и начать подготовку к поединку с Энтони Джошуа. Боксер объяснил свое решение тем, что таким образом он принесет больше пользы своей стране.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Александр Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.