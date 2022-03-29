Второй бой Усика и Джошуа, вероятнее всего, пройдет на Ближнем Востоке.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик готовится к реваншу с британским боксером Энтони Джошуа.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал ориентировочные дату и место проведения поединка. По словам Красюка, бой примет Саудовская Аравия.

"Саудовская Аравия - это место, которое обсуждается в данный момент. А конец июня - это также рассматриваемая дата в текущий момент.

Многие вещи зависят от того, насколько быстро будут подписаны бумаги. Хорошая новость в том, что Усик уже в Европе, чтобы начать подготовку" - приводит слова Красюка Sky Sports.

Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине Александр Усик принял решение покинуть страну и начать подготовку к поединку с Энтони Джошуа. Боксер объяснил свое решение тем, что таким образом он принесет больше пользы своей стране.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

25 сентября прошлого года Александр Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.

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