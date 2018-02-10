Ломаченко анонсировал проведение титульного боя с Линаресом 12 мая в Нью-Йорке

Украинский боксер будет отстаивать свой титул чемпиона WBO.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко объявил о высокой вероятности проведения боя с обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Бой может состояться 12 мая 2018 года.

"Как мне сказал мой промоутер, в ближайшее время, буквально несколько дней, все нюансы должны быть улажены и контракт на проведение поединка будет подписан. Бой состоится 12 мая в Нью-Йорке, в большом зале", - отметил Василий.

Планируется, что бой Ломаченко — Линарес состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум спрогнозировал, что поединок его подопечного с венесуэльцем состоится в мае.

Также Ломаченко сегодня прокомментировал свой возможный поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо: "«Бой с Пакьяо – это разговоры. Я надеюсь, что на уровне разговоров это и останется. Не хотелось бы боксировать с человеком, который стал легендой, но сейчас находится на закате карьеры. С человеком, который уходит на покой. Плюс вопрос разницы в весе – я боксирую в 61 кг, он в 66 кг. Ему спускаться в мой вес – он не пойдет на это, я тоже не готов лезть в 66 кг ради того, чтобы боксировать с Пакьяо. Сегодня я не хочу на это идти», – сказал Ломаченко.