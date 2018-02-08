Усик написал открытое письмо президенту МОК с просьбой не исключать бокс из программы Игр

Усик заявил, что бокс сделал его тем, кем он является сейчас - человеком, мужем и отцом.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой не исключать бокс из олимпийской программы.

Письмо опубликовано на странице Усика в Facebook.

"Уважаемый Томас Бах, меня зовут Александр Усик. В 2012 году я стал чемпионом летних Олимпийских игр в Лондоне по боксу.

Бокс для меня не просто спорт — он сделал меня тем, кем я являюсь сейчас, а именно: человеком, мужем и отцом. Он научил меня жить и быть настоящим, за что я ему очень благодарен.

Олимпийские игры вызывают многочисленные эмоции, ведь это всегда труд , в том числе для каждого боксера — ты много тренируешься, живешь мечтой подняться на пьедестал, и это заставляет идти дальше.

Прошу пересмотреть позицию и оставить бокс в программе Олимпийских игр - 2020, а так же взываю поддержать всех, кому это небезразлично! Фанатов, спортсменов и просто небезразличных людей!

С уважением, Александр Усик", - написал боксер.

Отметим, что на днях появилась информация, что МОК может пересмотреть решение о включении бокса в программу Олимпиады-2020 в Токио. Руководство МОК настораживает судейство бокса на Олимпийских играх. В частности Олимпийский комитет изучает результаты поединков российских боксеров Евгения Тищенко и Владимира Никитина на Играх в Рио.

«Исполком МОК замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК», — заявил Томас Бах.