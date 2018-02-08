Место проведения боя Усик - Гассиев будет известно в марте

На проведение поединка претендуют Украина, Саудовская Аравия и Россия.

Место проведения финала World Boxing Super Series между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым станет окончательно известно в марте. Об этом заявил президент Федерации бокса Росии Умар Кремлев.

"Пока рано говорить о проведении финального боя в Москве, мы только начали переговоры. Все зависит от саудитов. Мы сделаем конкретное предложение, а решать им. Будет непросто перекупить у них финал, они не просто так его забронировали – им это интересно. Окончательно этот вопрос прояснится в марте", – цитирует Кремлева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что изначально организаторы WBSS планировали провести финал турнира 11 мая в городе Джидда в Саудовской Аравии, но затем свое желание принимать бой выразили Россия и Украина.