Усик впервые вошел в топ-10 лучших боксеров мира по версии World Boxing News

В десятке лучших теперь два украинца.

Авторитетное издание World Boxing News включило двух украинцев в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко занимает вторую строчку в этом рейтинге. А замыкает десятку лучших Алекандр Усик, который недавно вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, а также объединил в своих руках чемпионские титулы по версиям WBO и WBC.

Об этом сообщает сайт издания.

Громкая победа над Бриедисом позволила Усику совершить скачок на пять позиций и дебютировать в топ-10 рейтинга World Boxing News. Усик оставил позади двух лидеров супертяжелого веса – Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Читайте такжеУсик о бое с Гассиевым: ответственность на меня не давитСоперник Александра Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев также добился ощутимого прогресса – россиянин, нокаутировавший в полуфинале Дортикоса, расположился на 18-й строке, совершив скачок на 21 позицию.

Топ 10 боксеров мира по версии WORLD BOXING NEWS

1. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

2. Василий Ломаченко (УКРАИНА, второй полулегкий вес)

3. Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес)

4. Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес)

5. Майки Гарсия (США, полулегкий вес)

6. Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес)

7. Хорхе Линарес (Венесуэла, легкий вес)

8. Кит Турман (США, полусредний вес)

9. Срисакет Сор Руингвисаи (Таиланд, второй наилегчайший вес)

10. Александр Усик (УКРАИНА, тяжелый вес)

Напомним, что на кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев будут пять чемпионских поясов.