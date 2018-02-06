Бой Усик - Гассиев может состояться в Киеве

О переговорах с руководством WBSS по этому поводу сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

Киев претендует на проведение финального боя WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Мы уже продолжительное время дискутируем с WBSS по поводу того, чтобы провести бой на "Олимпийском". Мы хотели бы провести бой в Киеве. Говорить о шансах не буду. Но, несмотря на переговоры, позиция WBSS не изменилась — шоу состоится 11 мая в Саудовской Аравии в городе Джидда», - цитирует промоутера Усика Александра Красюка Sport Arena со ссылкой на "Обозреватель".

Напомним, в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе встретятся Алексаyдр Усик и Мурат Гассиев. Бой изначально запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии. Однако в последние дни в СМИ появилась информация о том, что российские функционеры хотят перебить предложение Саудовской Аравии и провести бой в России 22 июля.