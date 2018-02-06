Усик о бое с Гассиевым: ответственность на меня не давит

По словам украинского боксера, в финальном бою с россиянином не должно быть политики, а только бокс.

Украинский боксер обладатель чемпионских поясов WBO и WBC Александр Усик поделился мнением относительно будущего финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

В интервью 112.ua Усик признал, что в полуфинальном бою с Бриедисом допускал ошибки:

"С тем, что я допустил какие-то ошибки в бою – естественно, я согласен. Все ошибаются, но главное сделать выводы, работу над ошибками. То, что эксперты бокса или еще какие-то другие люди ожидали от меня чуть-чуть другой бокс, это тоже я понимаю, но я боксирую в ринге и я буду принимать решение, какой бокс я буду показывать, допустим, сегодня", - отметил Усик.

Также он прокомментировал возможность боя-реванша с Бриедисом:

"Нужно идти вперед. Мы можем об этом пообщаться, мне кажется. Но давайте так реально на это посмотрим: насколько это будет интересно людям и кто за этот бой заплатит? Ну для того, чтобы вообще этот бой организовать. Бесплатно же мы не будем боксировать. Если у него есть тот, кто заплатит за этот поединок, сумма, которая устроила бы меня, хорошо – я побоксирую еще с ним с удовольствием. Хочет он, чтобы я еще приехал в Ригу? Приеду, мне без разницы".

Читайте такжеУсик и Гассиев в финальном поединке WBSS сразятся за пять поясовВ финале WBSS Усик сразится с россиянином Муратом Гассиевым и может стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Однако Усик не чувствует особой ответственности из-за статуса предстоящего боя:

"Ответственность на меня не давит. Я пока тоже абсолютно не думаю об этом. Мне кажется, об этом необходимо думать, когда у тебя уже все есть, вот перед тобой лежит и это твое. Вот тогда можно немного успокоиться и сказать, ну класс, что у меня это есть. Когда этого нет, то и думать незачем. Нужно стремиться, чтобы у тебя это было. А за пояса абсолютно не держусь.

Гассиев — молодой, сильный, амбициозный парень, который тоже хочет иметь все пояса в своем послужном списке, хочет кубок, но есть другой парень, который тоже этого хочет – это я. Так что у нас получится хороший, сильный поединок. Красивый будет бой".

Изначально финал WBSS был запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии. Однако недавно стало известно, что российские функционеры готовы перебить предложение Саудовской Аравии чтобы провести бой в России 22 июля.

Усик заявил, что для него не имеет значения, где сражаться:

"Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.

Понятно, что бой будут раскачивать, однозначно будут это делать и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс".