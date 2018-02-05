Усик и Гассиев в финальном поединке WBSS сразятся за пять поясов

Помимо четырех основных поясов - WBC, WBO, IBF и WBA, будет разыгрываться престижный пояс журнала The Ring.

Стали известны некоторые подробности финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Соперники в решающем бою сразятся за пять чемпионских поясов.

Напомним, что Усик владеет поясами WBC и WBO, а Гассиев, побивший накануне кубинца Юниера Дортикоса, имеет титулы IBF и WBA.

Как сообщает ringpolska.pl, помимо четырех основных поясов главных боксерских организаций, на кону боя будет стоять пятый пояс по версии авторитетного боксерского журнала – The Ring.

Интересно, что в последний раз поясом The Ring в крузервэйте владел кубинец Йоан Пабло Эрнандес, который в 2015 году завершил карьеру. Данный пояс разыгрывается между двумя сильнейшими бойцами дивизиона.

Напомним, что Усик и Гассиев уже провели первую дуэль взглядов.

Финал должен состояться в Джедде, Саудовская Аравия, 11 мая. Однако Россия стремится во что бы то ни стало заполучить право на проведение боя.