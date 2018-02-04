Россия хочет выкупить право провести финал WBSS Усик - Гассиев

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что его организация будет оказывать максимальное давление на WBSS, дабы перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв после победы Мурата Гассиева над Юниэром Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса заявил, что его организация намерена перебить цену, которую за финал турнира заплатили в Саудовской Аравии.

«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошёл в России. Мы уже начали действовать и обозначили своё намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», - цитирует слова Кремлева издание russian.rt.com.

Напомним, решающий поединок Всемирной суперсерии бокса в крузервейте должен пройти 11 мая в Джедде, Саудовская Аравия.

Как сообщал УНИАН, в финале WBSS должны встретиться украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.