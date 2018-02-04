Россия хочет выкупить право провести финал WBSS Усик - Гассиев

17:29, 04 февраля 2018
Бокс
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«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошёл в России. Мы уже начали действовать и обозначили своё намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», - цитирует слова Кремлева издание russian.rt.com.

Напомним, решающий поединок Всемирной суперсерии бокса в крузервейте должен пройти 11 мая в Джедде, Саудовская Аравия. 

Как сообщал УНИАН, в финале WBSS должны встретиться украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

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Теги: #Усик - Гассиев#финал WBSS