Усик поздравил россиянина Гассиева с победой в полуфинале WBSS и провел дуэль взглядов (видео)

В финале Всемирной боксерской суперсерии ожидается украинско-российское противостояние.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC и финалист Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик присутствовал вчера в Сочи на поединке россиянина Мурата Гассиева с кубинцем Юньером Дортикосом.

Сразу после победы россиянина Усик поднялся в ринг, чтобы поздравить победителя во втором полуфинале и своего будущего соперника Гассиева.

«Хочу поздравить Мурата. Нас ждет очень красочный красивый бокс в финале», – сказал Усик.

Состоялась также дуэль взглядов двух финалистов.

Отметим, что финальный бой WBSS пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.