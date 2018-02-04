Усик поздравил россиянина Гассиева с победой в полуфинале WBSS и провел дуэль взглядов (видео)

12:44, 04 февраля 2018
Бокс
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Сразу после победы россиянина Усик поднялся в ринг, чтобы поздравить победителя во втором полуфинале и своего будущего соперника Гассиева. 

«Хочу поздравить Мурата. Нас ждет очень красочный красивый бокс в финале», – сказал Усик.

Состоялась также дуэль взглядов двух финалистов.

Отметим, что финальный бой WBSS пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

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Теги: #Усик - Гассиев#финал WBSS