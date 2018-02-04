Усик поздравил россиянина Гассиева с победой в полуфинале WBSS и провел дуэль взглядов (видео)
12:44, 04 февраля 2018
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В финале Всемирной боксерской суперсерии ожидается украинско-российское противостояние.
Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC и финалист Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик присутствовал вчера в Сочи на поединке россиянина Мурата Гассиева с кубинцем Юньером Дортикосом.
Сразу после победы россиянина Усик поднялся в ринг, чтобы поздравить победителя во втором полуфинале и своего будущего соперника Гассиева.
«Хочу поздравить Мурата. Нас ждет очень красочный красивый бокс в финале», – сказал Усик.
Состоялась также дуэль взглядов двух финалистов.
Отметим, что финальный бой WBSS пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.
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