Россиянин Гассиев стал соперником Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии

Россиянин победил кубинца Дортикоса нокаутом в 12-м раунде.

В Сочи завершился второй полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии, в котором Мурат Гассиев из России победил кубинца Юниера Дортикоса, сообщает официальный сайт турнира.

Бой завершился нокаутом в 12-м раунде.

Кубинец гораздо более активно начал бой и в первых раундах имел заметное преимущество. Однако, затем, ближе к 5-6 раундам стал уступать сопернику в резкости и точности ударов. Невероятная стойкость кубинца позволила ему перенести ряд очень сильных ударов соперника в 8-11 раундах.

Наконец, в заключительном 12-м раунде Гассиев дважды отправлял соперника в нокдаун, но тот постоянно возвращался в бой. А после того, как кубинец упал на канвас в третий раз и оказался выброшен за канаты, рефери в ринге остановил бой.

Такким образом, Гассиев продлил свою победную серию, в то время как Дортикос потерпел первое поражение в карьере.

В финале Всемирной боксерской суперсерии и бое за титул абсолютного чемпиона мира сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев. Бой состоится 11 мая, место проведения поединка станет известно позже.

Как сообщал УНИАН, неделей ранее, в прошлую субботу, Усик выиграл бой в Риге у Майриса Бриедиса из Латвии и стал первым финалистом WBSS.