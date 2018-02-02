Александр Хижняк признан лучшим боксером мира 2017 года

Последний раз такую награду украинский боксер получал в 2011 году - лучшим боксером планеты становился Александр Усик.

Международная боксерская Ассоциация признала Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году, сообщает Федерация бокса Украины.

Последний раз такую награду украинский боксер получал в 2011 году. Семью годами ранее лучшим боксером планеты становился Александр Усик.

Напомним, по результатам выступлений в 2017 году Александр Хижняк завоевал все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах. Сначала Александр стал чемпионом Европы в возрастной группе до 22 лет, а потом еще и получил титул лучшего боксера на Чемпионате Европы в Харькове и золото мирового первенства в Гамбурге.

«Это невероятное признание и чрезвычайно почетная награда для меня. Благодарен международной боксерской сообществу, президенту ФБУ Владимиру Продивусу, первому вице-президенту ФБУ Дмитрию Шенцеву, моему отцу и тренеру Александру Хижняку, тренерский состав сборной Украины во главе с Дмитрием Сосновский и, конечно же, всем болельщикам за поддержку. Это наша совместная победа, – отметил Александр Хижняк. – Подобные награды являются большим стимулом для того, чтобы еще с большей мотивацией работать ради обретения новых вершин. Моя главная цель – награда Олимпийских игр и сделаю все от себя возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к лицензионному чемпионату мира 2019 года и получить пропуск на Олимпиаду Токио-2020», - отметил спортсмен.

Награждение Александра Хижняка состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи, на котором присутствовало руководство Международной боксерской Ассоциации, президенты всех профессиональных боксерских организаций и ведущие спортсмены, функционеры и деятели бокса.