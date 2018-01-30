О бое Усик - Бриедис сняли документальный фильм (видео)

25-минутное видео представлено Всемирной боксерской суперсерией.

Всемирная боксерская суперсерия выпустила документальный фильм о первом полуфинальном бое турнира между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, в котором украинец победил, объединил пояса WBO и WBC и вышел в финал серии.

В фильме показано, как боксеры проводили заключительный день перед поединком, а также о самом бое и о том, что происходило сразу после него.

Картина снята на английском языке.