О бое Усик - Бриедис сняли документальный фильм (видео)

15:13, 30 января 2018
Бокс
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Усик победил Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии / УНИАН

В фильме показано, как боксеры проводили заключительный день перед поединком, а также о самом бое и о том, что происходило сразу после него.

Картина снята на английском языке.

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Теги: #Усик - Бриедис видео