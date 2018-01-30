О бое Усик - Бриедис сняли документальный фильм (видео)
15:13, 30 января 2018Бокс
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25-минутное видео представлено Всемирной боксерской суперсерией.
Усик победил Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии / УНИАН
Всемирная боксерская суперсерия выпустила документальный фильм о первом полуфинальном бое турнира между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, в котором украинец победил, объединил пояса WBO и WBC и вышел в финал серии.
В фильме показано, как боксеры проводили заключительный день перед поединком, а также о самом бое и о том, что происходило сразу после него.
Картина снята на английском языке.
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