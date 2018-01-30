Венесуэльский чемпион WBA Линарес вызывает на бой Ломаченко

Промоутер венесуэльского чемпиона Оскар Де ла Хойя обратился к команде украинца.

Чемпион мира WBA боксер из Венесуэлы Хорхе Линарес вызвал на объединительные бои чемпиона мира WBC в легком весе Майка Гарсию и чемпиона мира WBO в полулегком весе Василия Ломаченко, сообщает Boxingscene.

Ломаченко переходит в легкий вес в апреле.

На прошлой неделе генеральный директор Top Rank Боб Арум сказал Стиву Киму, что он очень хочет организовать бой Ломаченко против Линареса.

«Я думаю, что Линарес - потрясающий боец, у него отличное резюме, он - в легком весе, где у него было множество защит», - сказал Арум BoxingScene.com. - Ломаченко был потрясающим в двуз весовых категориях, и теперь он поднимается в третью. С моей точки зрения, он будет так же блестящ в новой категории, как и в более низких классах веса. Но это в действительности мы не узнаем, пока мы его там не увидим»

Промоутер Линареса, Оскар Де Ла Хойя ждет телефонного звонка от представителей Ломаченко и отмечает, что готов к бою.

В свою очередь, Линарес, обладающий титулом WBC Diamond, является обязательным претендентом на пояс Гарсии.

Гарсия последний раз сражался в полусреднем весе, когда в июле прошлого года он победил Адриана Бронера. И теперь Гарсия соревнуется во втором полусреднем весе, где он бросил вызов Сергею Липинецу. Бой за титул чемпиона IBF состоися 10 марта.

После боя с Липинцом, у него будет ограниченное время, чтобы принять решение о том, намерен ли он остаться в новом весе или вернется в предыдущий для обязательного боя с Линаресом.