Самые тяжелые 12 раундов Усика

В субботу в Риге состоялся объединительный бой за титулы чемпиона мира WBO и WBC, а заодно и полуфинальный бой Всемирной серии бокса, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса. Теперь украинцу открыт путь в финал WBSS. А, значит, и возможность завоевать оставшиеся два пояса по другим версиям – стать абсолютным чемпионом мира.

Нынешний супертурнир, который проводится в двух весовых категориях, - уникальная возможность получить титул абсолютного чемпиона мира, выиграв три боя подряд. С другой стороны, любое поражение лишает тебя всех титулов, а заодно и отдаляет от возможности завоевать хотя бы один из них вновь. Яркий пример тому – Бриедис, который вчера лишился своего пояса WBC, а также перспектив что-то выиграть, как минимум, до конца 2018-го.

В этой связи, на каждый бой WBSS спортсмен настраивается, как на последний. И если в четвертьфинале еще можно сойтись с не самым искушенным соперником, то уже в полуфинале каждый – обладатель одного из четырех титулов, действующий чемпион мира. Важность боя и сила потенциального соперника – запредельны.

Читайте такжеУсик тепло поблагодарил своих поклонников после победы (видео)

Вчерашний бой тому яркое подтверждение. Накануне практически все специалисты и даже всегда осторожные аналитики букмекерских контор в один голос утверждали – Усик явный фаворит. А ведь встречались два полноценных действующих чемпиона мира. И Бриедис с самого начала поединка бросился доказывать, что его явно недооценили.

По итогам первых четырех раундов ситуация была явно не в пользу Усика. Ее нельзя было назвать критической, но поединок уверенно вел соперник. КПД его ударов был намного выше, чем у украинского чемпиона. И только в пятом раунде Александр словно проснулся, резко увеличив темп, заняв центр ринга и проведя ряд грозных атак на соперника. Еще два раунда, прошедших по такому же сценарию, сделали Усика явным лидером боя. И, тем не менее, Бриедис дрался до конца, а с учетом известного специалистам и болельщикам бокса его сокрушительного одиночного удара, до конца был претендентом на победу в этом поединке. Периодически он пытался применить свой коронный прием, но Усик настолько плотно и внимательно защищался, что надеяться на один удар было практически бессмысленно. Украинец явно поймал кураж и не давал сопернику ни единого шанса.

Тем не менее, победа выдалась крайне тяжелой и, оттого, крайне ценной. А слова Усика о том, что эти 12 раундов стали самыми тяжелыми в его жизни, как и крайне лестная оценка действий Бриедиса в целом – лишнее тому подтверждение.

Таким образом, украинец сделал еще один очень важный шаг на пути к своей вершине - завоеванию титула абсолютного чемпиона мира.

Закулисный мир бокса крайне любопытен и загадочен одновременно. Так, например, в тяжелом весе в четырех основных версиях четыре разных чемпиона – Мануэль Чарр (WBA), Деонтей Уайлдер (WBC), Энтони Джошуа (IBF) и Джозев Паркер (WBO). И только один из этих боксеров открыто стремится объединить все пояса. Джошуа стал тем, кому удалось убедить Джозефа Паркера провести с ним объединительный бой за титулы. Кроме того, Джошуа еще является и супечемпионом по версии WBA, а, значит, его бой с Чарром может пройти в ближайшей перспективе.

В основной же своей массе, боксеры во многом зависят от промоутеров, которые пытаются всеми силами подольше сохранить пояс у своего подопечного и извлечь из этого максимум выгоды. Например, организовывая бои с перспективными, но еще молодыми-зелеными и явно не готовыми к титульным боям боксерами.

К объединению титулов стремится далеко не каждый. Кроме того, каждая из четырех организаций имеет свои сложные правила, где боксеру после завоевания титула нужно провести еще обязательные защиты пояса против претендентов по этой же версии. Плюс, в контракте очень часто прописывается бой-реванш, что еще более отдаляет перспективу завоевания следующего титула.

Последним гегемоном в тяжелом весе был Владимир Кличко – и то, относительным. Ведь он так и не добрался до титула чемпиона мира WBC, которым владел его старший брат Виталий.

Усику же представляется уникальная возможность (турнир WBSS проводится в двух весовых категориях) сделать то, о чем большинство боксеров в других весовых категориях могут только мечтать. На данный момент, абсолютных чемпионов мира нет ни в одной весовой категории, а по окончании Всемирной боксерской суперсерии, абсолютно сильнейший появится кроме первого тяжелого веса (где выступает Усик) только во втором среднем весе.

Кирилл Стадниченко