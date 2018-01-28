Усик тепло поблагодарил своих поклонников после победы (видео)
12:10, 28 января 2018
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"Мир любит сильных", - отметил украинец, вышедший в финал Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик одержал труднейшую победу над Майрисом Бриедисом / УНИАН
Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик тепло поблагодарил своих поклонников после зрелищной победы над своим оппонентом Майрисом Бриедисом.
Видео обращения боксер выложил на своей странице в Facebook.
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