Усик тепло поблагодарил своих поклонников после победы (видео)

"Мир любит сильных", - отметил украинец, вышедший в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик тепло поблагодарил своих поклонников после зрелищной победы над своим оппонентом Майрисом Бриедисом.

Видео обращения боксер выложил на своей странице в Facebook.