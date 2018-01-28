Усик тепло поблагодарил своих поклонников после победы (видео)

12:10, 28 января 2018
Бокс
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Александр Усик одержал труднейшую победу над Майрисом Бриедисом / УНИАН

Видео обращения боксер выложил на своей странице в Facebook.

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Теги: #Усик - Бриедис#Усик фанаты