Усик: Я ожидал такого поединка, недаром у Бриедиса столько побед (фоторепортаж боя)

Украинский боксер признался, что пока не думает о финале.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что после завоевания ещё одного титула он не спешит думать о финале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Слава Богу, у меня в коллекции теперь ещё один пояс. Майрис хороший, сильный спортсмен. Вы увидели прекрасные, великолепные 12 раундов. Великолепный вечер был, правда? Я ожидал такого боя, я смотрел поединки Бриедиса, у него была хорошая оппозиция, и недаром он провёл на профессиональном ринге 25 встреч.

На данный момент я не думаю о финале. Единственное, о чем я сейчас думаю, так это поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать, приехать быстро домой и обнять своих детей. А финал? Когда он будет, тогда и буду думать", - сказал украинец на пресс-конференции после боя.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.