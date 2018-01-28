Усик: Я ожидал такого поединка, недаром у Бриедиса столько побед (фоторепортаж боя)

11:49, 28 января 2018
Бокс
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Александр Усик одержал труднейшую победу над Майрисом Бриедисом / REUTERS

"Слава Богу, у меня в коллекции теперь ещё один пояс. Майрис хороший, сильный спортсмен. Вы увидели прекрасные, великолепные 12 раундов. Великолепный вечер был, правда? Я ожидал такого боя, я смотрел поединки Бриедиса, у него была хорошая оппозиция, и недаром он провёл на профессиональном ринге 25 встреч. 

На данный момент я не думаю о финале. Единственное, о чем я сейчас думаю, так это поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать, приехать быстро домой и обнять своих детей. А финал? Когда он будет, тогда и буду думать", - сказал украинец на пресс-конференции после боя.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.  

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Теги: #Усик - Бриедис