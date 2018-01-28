Владимир Кличко: Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом

11:23, 28 января 2018
Бокс
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Кличко:

«Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом. Вы создали это развлечение и оно было жестким до самого конца. Горжусь тобой, чемпион», – написал Кличко в своем твиттере.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.  

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Теги: #Усик - Бриедис#Кличко Усик