Владимир Кличко: Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал победу Александра Усика в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Майриса Бриедиса.

«Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом. Вы создали это развлечение и оно было жестким до самого конца. Горжусь тобой, чемпион», – написал Кличко в своем твиттере.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.