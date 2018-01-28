Владимир Кличко: Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом
11:23, 28 января 2018
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал победу Александра Усика в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии.
Кличко: "Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом" / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Майриса Бриедиса.
«Снимаю шляпу перед Усиком и Бриедисом. Вы создали это развлечение и оно было жестким до самого конца. Горжусь тобой, чемпион», – написал Кличко в своем твиттере.
Напомним, как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.
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