Усик: качественный бокс со стороны соперника позволил нам выдать отличный бой

Чемпион мира подвел итоги выигранного боя в Риге.

Сразу по окончании объединительного боя в Риге за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик прокомментировал бой, находясь прямо в ринге.

"Спасибо Риге, у вас достойный сын вашего народа, - обратился украинец к освистывавшей его публике. - Получился отличный бой, давайте все вместе поаплодируем Майрису", - добавил украинец, после чего свист сменился на овации.

На вопрос о том, за счет чего получился столь зелишный и интересный бой, Усик отметил: "Оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны соперника - это слагаемые отличного боя. Я провел тяжелейшие 12 раундов, самые тяжелые в своей жизни. Мы это проанализируем и учтем в подготовке к финалу".

А на вопрос о том, кого бы он хотел видеть в соперниках в финальной бою Всемирной боксерской суперсерии, отвтил: "Я буду лично присутствовать на втором полуфинале, смотреть этот бой. Пусть там победит сильнейший. С ним я с удовольствием проведу бой за титул абсолютного чемпиона мира".

Наконец, отвечая на вопрос, чем он будет заниматься между боями, в свободное время, украинский чемпион рассказал: "Я хочу максимально много провести времени со своей семьей, женой и детьми".

Как сообщал УНИАН, Александр Усик победил в полуфинале всемирной боксерской серии в бою с Майрисом Бриедисом в Риге и объединил пояса чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Второй полуфинал пройдет ровно через неделю, 3 февраля, в российском Сочи. В этом бою встретятся Мурат Гассиев из России и кубинец Юниер Дортикос.