Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO и вышел в финал всемирной суперсерии
01:14, 28 января 2018
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Украинец выиграл поединок по очкам.
Усик объединил два пояса чемпиона мира / Facebook
В Риге завершился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок зи титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой укринца по очкам.
Таким образом, Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
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