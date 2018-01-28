Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO и вышел в финал всемирной суперсерии

Украинец выиграл поединок по очкам.

В Риге завершился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок зи титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой укринца по очкам.

Таким образом, Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.