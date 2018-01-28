Усик выиграл бой за титул чемпиона мира WBC и WBO и вышел в финал всемирной суперсерии

01:14, 28 января 2018
Бокс
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Бой Александра Усика состоится 27 января / Facebook

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой укринца по очкам.

Таким образом, Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира. 

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Теги: #Усик - Бриедис#Усик чемпион мира WBA WBO