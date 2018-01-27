Бокс, онлайн-трансляция: объединительный бой WBO WBC, Бриедис - Усик
14:54, 27 января 2018
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Сегодня в риге пройдет полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.
Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге / https://worldboxingsuperseries.com/
Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком, сообщает официальный сайт соревнований.
В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис). Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.
Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис.
Начало боя - в 23.00 по киевскому времени.
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