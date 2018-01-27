Бокс, онлайн-трансляция: объединительный бой WBO WBC, Бриедис - Усик

14:54, 27 января 2018
Бокс
476 0
Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге

В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис). Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.  

Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис.

Начало боя - в 23.00 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Усик - Бриедис титульный бой#онлайн Усик Бриедис