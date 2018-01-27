Бокс, Усик - Бриедис: где смотреть

Сегодня в Риге состоится объединительный бой за титулы чемпиона мира WBO и WBC.

Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис). Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.

Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.

Поединок Усик - Бриедис будет показан на телеканале Интер. Бой начнется в 23.00.