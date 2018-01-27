Бокс, Усик - Бриедис: где смотреть
11:57, 27 января 2018
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Сегодня в Риге состоится объединительный бой за титулы чемпиона мира WBO и WBC.
Бой Усик - Бриедис пройдет 27 января в Риге / BoxingScene.com
Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком, сообщает официальный сайт соревнований.
В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис). Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.
Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.
Поединок Усик - Бриедис будет показан на телеканале Интер. Бой начнется в 23.00.
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