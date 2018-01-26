Усик оказался тяжелее Бриедиса на взвешивании за сутки до титульного боя

Наш спортсмен на символические 100 грамм тяжелее Бриедиса.

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик (13-0, 11 КО) оказался на 100 граммов тяжелее своего будущего оппонента - чемпиона мира WBC - Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО), сообщает промоутерская компания К2.

Во время церемонии взвешивания в преддверии поединка 1/2 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) весы под украинцем показали 90 кг. и 400 г, под латвийцем – 90 кг. и 300 г.

Как сообщал УНИАН, объединительный бой Усик - Бриедис состоится в субботу, 27 января. На кону - два титула чемпиона.