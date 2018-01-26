Усик оказался тяжелее Бриедиса на взвешивании за сутки до титульного боя

18:29, 26 января 2018
Бокс
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Усик и Бриедис сойдутся в ринге 27 января / К2

Во время церемонии взвешивания в преддверии поединка 1/2 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) весы под украинцем показали 90 кг. и 400 г, под латвийцем – 90 кг. и 300 г.

Как сообщал УНИАН, объединительный бой Усик - Бриедис состоится в субботу, 27 января. На кону - два титула чемпиона.

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Теги: #Усик - Бриедис#Усик тяжелее Бриедиса