Тренер Усика: на сегодняшний день, Бриедис – самый сильный соперник для Александра

Тренер чемпиона мира по версии WBO Александра Усика (13-0, 11 КО) Сергей Ватаманюк, за несколько дней до полуфинального боя подопечного во Всемирной суперсерии бокса против обладателя титула WBC Майриса Бриедиса (23-0, 18 КО) в интервью XSPORT.ua рассказал о важности поединка за объединение поясов, согласии на участие в WBSS и задаче Усика на бой.

- Есть понимание того, что бой против Бриедиса - это очень большой поединок, очень большая планка, которую мы сами себе подняли. Что это действительно, на сегодняшний день, самый сильный соперник для Саши.

Если взять современный бокс, то объединительных боев не так много, ведь каждый держится за свой пояс, а самих боксеров держат из промоутеры и менеджеры. Поэтому это редкость, скажем так. В данном случае, нам выпала такая возможность принять участие в турнире и уже на стадии полуфинала мы можем объединить пояса. Это очень важно, интересно и престижно. Это новый вызов для нашей команды.

Читайте такжеСтали известны гонорары Усика и Бриедиса за полуфинальный бой WBSSНа вопрос, был ли тренер Усика «за», когда появилась возможность участвовать во Всемирной суперсерии бокса, Ватаманюк ответил:

"Там было очень много нюансов, если честно. Мы до конца сомневались, что этот турнир состоится, потом контракты, условия, все остальное, там было очень много вопросов, которые мы перерабатывали все вместе.

Мы были заинтересованы в таком турнире, был лишь вопрос, состоится ли он фактически. А когда мы поняли, что он состоится, то для нас это стало очень приятной неожиданностью. Мы конечно же ответили организаторам согласием".

Ана вопрос о том, что вы хотите увидеть от своего подопечного в ринге, заметил:

"У нас есть задача на бой, у нас есть условия. И самое первое, что Саше нужно сделать – это выполнить все то, что мы запланировали. Этого я и жду".

Как сообщал УНИАН, бой Бриедис - Усик состоится в субботу, 27 января, в Риге.