Соперник Усика получил высокую государственную награду Латвии
Бриедис награжден Орденом трех звезд III степени.
Чемпион мира WBC латвийский боксер Майрис Бриедис удостоен высокой государственной награды. Он получил орден Трех звезд III степеня за особые заслуги перед Латвийским государством, сообщается в официальном Instagram Всемирной боксерской супер серии.
Награду Бриедис получил из рук президента Латвии Райомондса Вейониса.
Напомним, что в ближайшую субботу, 27 января, Бриедис проведет полуфинальный бой Всемирной боксерской супер серии против украинца Александра Усика.
Победитель этого боя получит два титула - чемпиона по версиям WBC и WBO. Второй титул сейчас принадлежит Усику.
Также победитель боя выйдет в финал Всемирной боксерской суперсерии, где, в случае победы получит титул абсолютного чемпиона мира по боксу.