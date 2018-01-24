Соперник Усика получил высокую государственную награду Латвии

16:59, 24 января 2018
Бокс
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Бриедис награжден Орденом трех звезд III степени.

Бриедис стал пятым спарринг-партнером Кличко, завоевавшим титул чемпиона мира / delphi.lv

Чемпион мира WBC латвийский боксер Майрис Бриедис удостоен высокой государственной награды. Он получил орден Трех звезд III степеня за особые заслуги перед Латвийским государством, сообщается в официальном Instagram Всемирной боксерской супер серии.

Награду Бриедис получил из рук президента Латвии Райомондса Вейониса.

Напомним, что в ближайшую субботу, 27 января, Бриедис проведет полуфинальный бой Всемирной боксерской супер серии против украинца Александра Усика. 

Победитель этого боя получит два титула - чемпиона по версиям WBC и WBO. Второй титул сейчас принадлежит Усику.

Также победитель боя выйдет в финал Всемирной боксерской суперсерии, где, в случае победы получит титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

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Теги: #Бриедис государственная награда Латвии#Бриедис Усик бокс