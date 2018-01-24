Усик и Бриедис провели открытые тренировки перед очным боем в Риге (видео)

14:56, 24 января 2018
Бокс
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Спортсмены провели занятия в одном из торговых центров латвийской столицы.

Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге

Подготовка к поединку между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом выходит на финишную прямую.

Оба спортсмена провели открытую тренировку в одном из торговых центров Риги.

Каждому боксеру было отведено 30 минут на тренировку.

Напомним, бой Усик – Бриедис состоится 27 января в Риге.

Видео тренировки Усика:

Видео тренировки Бриедиса:

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Теги: #Усик - Бриедис