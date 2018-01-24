Усик и Бриедис провели открытые тренировки перед очным боем в Риге (видео)
14:56, 24 января 2018
121 0
Спортсмены провели занятия в одном из торговых центров латвийской столицы.
Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге
Подготовка к поединку между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом выходит на финишную прямую.
Оба спортсмена провели открытую тренировку в одном из торговых центров Риги.
Каждому боксеру было отведено 30 минут на тренировку.
Напомним, бой Усик – Бриедис состоится 27 января в Риге.
Видео тренировки Усика:
Видео тренировки Бриедиса:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter