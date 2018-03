Усик записал песню накануне боя с Бриедисом (видео)

Чемпион мира по боксу по версии WBO украинец Александр Усик записал видеоклип, которым потроллил сам себя.

В день официальной процедуры взвешивания перед боем с Марко Хуком наш спортсмен ответил на вопрос "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?) – "I’m feel. I’m very feel!" (Я чувствую. Я очень чувствую). Обаятельности и уверенности Усика в этот момент не было предела, что повергло всех в восторг, сообщает Isport.

На следующий день, когда украинец уже знал, что допустил ошибку, то на такой же вопрос ответил той же фразой: "I’m feel. I’m very feel!". После этого у Александра родилась идея создать песню, которая через полтора месяца была записана в студии.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 27 января Александру Усику предстоит провести полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии против Майриса Бриедиса в Риге.