В Киеве разыграют пояс чемпиона Европы ММА

24 февраля в киевском Freedom Event Hall состоится Международный Турнир MMA PRO UKRAINE 15. Ожидается 12 боев, из которых 2 чемпионских. Максим Пашков будет драться за титул Чемпиона Европы по профессиональному ММА, а Мишико Беселия сразится с Владиславом Мельником в поединке за пояс Чемпиона Украины по боксу, сообщили УНИАН организаторы турнира Профессиональной лиги смешанных единоборств MMA PRO UKRAINE и K2 Promotions.

Главный поединок вечера – бой за титул чемпиона Европы по профессиональному ММА проведет Максим Пашков. В его послужном списке 12 побед, 5 поражений. Последние 6 поединков подряд боец выиграл болевыми приемами, 4 из них – уже в первом раунде.

Не менее значимым и не менее ожидаемым поединком станет противостояние боксеров за титул Чемпиона Украины по боксу среди профессионалов. Бой обещает быть интересным, опыт Мишико Беселия столкнется с энергией молодости Владислава Мельника. Мишико Беселия провел на профессиональном ринге 17 боев, в каждом из которых одержал победу, в 12 из них – нокаутом в первых раундах. 19-летний Владислав Мельник – молодая звезда бокса. Но на его счету уже 5 из 5 выигранных боев, 3 из них – нокаутом в первых двух раундах.

В дисциплине ММА на турнире выступит Эльнур Велиев. На счету этого титулованного бойца 7 побед против 1 поражения. Эльнур трижды занимал призовые места на чемпионатах мира по ММА, стал бронзовым призером чемпионата Европы по ММА, чемпионом Украины по ММА, дважды становился призером чемпионата мира по боевому самбо, чемпионом Европы по боевому самбо, призером чемпионата Украины и Кубка Украины по боевому самбо.

Немалый интерес проявляется к бою Александра Горшечника. На его профессиональном счету уже 10 побед, половина из них – нокаутом, и 2 поражения. Александр известен как чемпион Украины по панкратиону среди молодежи и бронзовый призер чемпионата Украины по боевому самбо.

На счету еще одного бойца ММА Александра Плетенко, который выйдет в ринг на турнире 12 побед и 4 поражения. Большинство побед одержаны досрочно.

Также в боях по правилам ММА выступят украинцы Игорь Оноприенко и Максим Мельник.

Соперниками украинцев станут бойцы ММА из Польши, Румынии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

В тот же вечер в рамках турнира состоится боксерский поединок с участием тяжеловеса Станислава Кутина, на счету у которого 3 победных боя, неоднократного чемпиона Украины по кикбоксингу, призера Международного турнира по боксу, бронзового призера чемпионата Европы.