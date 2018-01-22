Усик завершил подготовку к бою с Бриедисом

11:58, 22 января 2018
Бокс
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Александр Усик отправится в Ригу на полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии.

Александр Усик (в центре) с промоутером и тренером / K2 Promotions

Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик завершил свою подготовку к полуфинальному бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона мира по версии WBС в том же весе латвийца Майриса Бриедиса.

Сегодня, 22 января, Усик вместе с командой отправится в Ригу, где на протяжении недели будут проходить мероприятия, посвященные поединку. Об этом сообщает Isport.

Ранее тренер Усика Сергей Ватаманюк рассказал, что подготовка Александра к бою длилась на две недели больше, чем планировалось в начале.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. 

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Теги: #Усик - Бриедис