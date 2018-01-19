Ломаченко проведет следующий бой в апреле - промоутер

Промоутер 29-летнего украинского боксера Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Боб Арум рассказал, что следующий поединок украинца состоится в апреле, сообщает Sport.ua со ссылкой на Boxingtalk.

«Вероятно, бой пройдет 28 апреля», — заявил Арум.

Читайте такжеЛомаченко о следующем сопернике: мне нужно громкое имя, я готовИмя будущего оппонента украинского бойца до сих пор неизвестно. Ранее сообщалось, что переговоры о бое с Ломаченко ведет известный 39-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Свой последний бой Ломаченко провел 9 декабря 2017 года, когда в Нью-Йорке успешно защитил титул чемпиона мира WBO в первом легком весе, одержав досрочную победу над 37-летним кубинцем Гильермо Ригондо.