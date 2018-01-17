Знаменитый филиппинский боксер Пакьяо "еще не стар" и готов к бою с Ломаченко

39-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (59-7, 38 КО), бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, подтвердил переговоры о проведении боя с 29-летним украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО), сообщает Sport.ua со ссылкой на ABS-CBN News.

«Я еще не вышел на пенсию. Я все еще в порядке», — заявил сам Пакьяо.

Свой последний бой Пакьяо провел 2 июля 2017 года против австралийца Джеффа Хорна, который проиграл единогласным решением судей.

Ранее сам Ломаченко так высказался о возможном бое: «Я думаю, ему нужно закончить карьеру. Пакьяо — легенда, у него очень хорошая карьера. Ему нужно закончить, ему нужно отдохнуть. Я думаю, что он стар. Он потерял скорость и физические кондиции».

В своем последнем бою Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над 37-летним кубинцем Гильермо Ригондо.