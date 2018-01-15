Победившего Кличко британца Джошуа назвали "королем стероидов"
Чемпион мира по версии WBO Паркер ответил на подначку обладателя мировых поясов по трем другим версиям.
Чемпион мира WBO из Новой Зеландии Джозеф Паркер ответил на критику обладателся мировых поясов по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа, сообщает Boxingscene.
Джошуа ранее назвавл Паркера "королем пирогов", из-за его физического состояния. На это Паркер заметил:
«Если я король пирогов, то он — король стероидов. Кто знает... Когда ты настолько огромный, и у тебя такие мускулы, с тобой явно что-то не так», — отметил Паркер.
Как сообщал УНИАН, в мае Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в титульном бою. В августе Кличко отказался от боя-реванша и объявил о завершении карьеры.
Очный бой двух чемпионов мира состоится 31 марта 2018 года в Кардиффе (Уэльс). По условиям боя, боксеры оспорят чемпионские пояса по версиям всех четырех организаций, которые им принадлежат.