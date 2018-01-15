Победившего Кличко британца Джошуа назвали "королем стероидов"

Чемпион мира WBO из Новой Зеландии Джозеф Паркер ответил на критику обладателся мировых поясов по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа, сообщает Boxingscene.

Джошуа ранее назвавл Паркера "королем пирогов", из-за его физического состояния. На это Паркер заметил:

«Если я король пирогов, то он — король стероидов. Кто знает... Когда ты настолько огромный, и у тебя такие мускулы, с тобой явно что-то не так», — отметил Паркер.

Как сообщал УНИАН, в мае Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко в титульном бою. В августе Кличко отказался от боя-реванша и объявил о завершении карьеры.

Очный бой двух чемпионов мира состоится 31 марта 2018 года в Кардиффе (Уэльс). По условиям боя, боксеры оспорят чемпионские пояса по версиям всех четырех организаций, которые им принадлежат.