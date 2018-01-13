Стали известны гонорары Усика и Бриедиса за полуфинальный бой WBSS

Стали известны гонорары участников полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпиона мира WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика и чемпиона по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса.

Гарантированно оба боксера получат по 800 тысяч долларов, а победитель – еще такую же сумму за выход в финал суперсерии. Точно такие же гонорары получат и участники другого полуфинала – Мурат Гассиев и Юниер Дортикос.

Об этом сообщает Xsport.

Участники финального боя WBSS гарантированно получат по 2 миллиона долларов призовых, а победитель – еще такую же сумму дополнительно.

Напомним, что бой Усик – Бриедис пройдет 27 января в Риге.