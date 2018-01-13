Стали известны гонорары Усика и Бриедиса за полуфинальный бой WBSS
15:03, 13 января 2018Бокс
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Оба боксера получат по 800 тысяч долларов, а победитель - еще такую же сумму за выход в финал суперсерии.
Бой Усик - Бриедис пройдет 27 января в Риге / BoxingScene.com
Стали известны гонорары участников полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпиона мира WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика и чемпиона по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса.
Гарантированно оба боксера получат по 800 тысяч долларов, а победитель – еще такую же сумму за выход в финал суперсерии. Точно такие же гонорары получат и участники другого полуфинала – Мурат Гассиев и Юниер Дортикос.
Об этом сообщает Xsport.
Участники финального боя WBSS гарантированно получат по 2 миллиона долларов призовых, а победитель – еще такую же сумму дополнительно.
Напомним, что бой Усик – Бриедис пройдет 27 января в Риге.
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