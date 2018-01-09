Усик во время подготовки к бою с Бриедисом заявил о желании встретиться с Джошуа

Чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что хотел бы перейти в супертяжёлый вес.

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал PSB Sports.

Читайте такжеРоссийский боксер поможет Усику подготовиться к бою с Бриедисом«Сперва я выполню задачу, которая передо мной стоит, и с божьей помощью выиграю трофей имени Мухаммеда Али, а потом мы уже поговорим о супертяжёлом весе. Но мысль об этой весовой категории не покидает меня ни на день. Бой моей мечты? Я бы хотел провести встречу с Энтони Джошуа. Он олимпийский чемпион и чемпион мира по трём версиям. Хороший и сильный парень», - отметил Александр Усик.

Напомним, следующий бой Усик проведет против латвийца Майриса Бриедиса 27 января в Риге.