Обычный британский болельщик заплатит 5 тысяч фунтов за незаконную трансляцию боя Кличко - Джошуа

11:53, 09 января 2018
Бокс
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Телеканал Sky Sports требовал от одного из зрителей штраф в размере 85 тысяч фунтов стерлингов за прямую трансляцию поединка в Facebook.

Поединок Кличко - Джошуа, состоявшийся в апреле 2017 года, стал причиной скандала / klitschko-brothers.com

В Англии возникли серьезные разбирательства вокруг лучшего боя 2017 года между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

Телеканал Sky Sports потребовал от одного из зрителей штраф в размере 85 тысяч фунтов стерлингов за прямую трансляцию поединка в Facebook.

Житель Скарборо Крейг Фостер, приобретя платную трансляцию боя за 19,95 фунтов, устроил стрим в Facebook. Его трансляцию посмотрели более 4000 человек. В свое оправдание Фостер заявил, что стрим устроил не он, а один из его друзей, который использовал его Ipad для онлайн-трансляции. При этом Фостер отказался называть имя своего друга, сообщает «Знай Спорт».

Крейг Фостер заплатит 5 тысяч фунтов за незаконную трансляцию боя в Facebook / Sunday Mirror

«Я заплатил за трансляцию и не собирался зарабатывать на этом. Мой друг решил включить трансляцию в Facebook, но я узнал об этом только через несколько дней. Sky Sports требует имена и адреса моих друзей, но я не буду их подставлять. Я возьму вину на себя. Я не остановил друга, в этот момент я смотрел бокс. Я обычный парень, который немного выпил в компании друзей», - рассказал Фостер в интервью Daily Mirror.

В итоге Фостер и Sky Sports заключили соглашение, по которому Крейг оплатит 5 000 фунтов стерлингов за судебные издержки. 

Напомним, ранее бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа стал лучшим поединком 2017 года по версии авторитетного портала ВoxingScene.

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Теги: #Бой Кличко-Джошуа#Крейг Фостер#незаконная трансляция боя