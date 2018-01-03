Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны
14:48, 03 января 2018Бокс
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Бывший боксер решил заняться прибыльным бизнесом.
Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны / usatoday.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, что открыл ферму по выращиванию марихуаны.
Как сообщает Isport, легендарный в прошлом боксер назвал ферму "Ранчо Тайсона" и находится она в городе Калифорния-сити.
Отметим, что помимо выращивания марихуаны там планируют обучать других фермеров и проводить исследования по использованию ее в медицинских целях.
Как ранее сообщал УНИАН, Майк Тайсон признался, что мечтает стать кинопродюсером.
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