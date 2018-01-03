Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны

14:48, 03 января 2018
Бокс
663

Бывший боксер решил заняться прибыльным бизнесом.

Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны / usatoday.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, что открыл ферму по выращиванию марихуаны.

Как сообщает Isport, легендарный в прошлом боксер назвал ферму "Ранчо Тайсона" и находится она в городе Калифорния-сити.

Отметим, что помимо выращивания марихуаны там планируют обучать других фермеров и проводить исследования по использованию ее в медицинских целях.

Как ранее сообщал УНИАН, Майк Тайсон признался, что мечтает стать кинопродюсером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тайсон марихуана#Тайсон ферма