Ломаченко назван лучшим боксером года по версии журнала The Ring

Авторитетный американский журнал The Ring признал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года.

«За 89-летнюю историю награды «Боксер года по версии The Ring» ни один боксер не побеждал с таким количеством боев, как у Василия Ломаченко. Немногие добились того, что удалось звезде любительского бокса Украины всего после 11 боев.

Читайте такжеЛомаченко о следующем сопернике: мне нужно громкое имя, я готовСледуя традиции, «боксер года» Василий Ломаченко появится на обложке следующего выпуска журнала The Ring», — пишет официальный сайт журнала The Ring.

Отметим, что в 2017 году Ломаченко одержал убедительные победы над Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагой и Гильермо Ригондо. Все бои украинца завершились отказом соперников от продолжения схватки во время перерыва между раундами.

Отметим, что ранее Василий Ломаченко стал боксером года по версии порталов Boxing News 24, Fightnews, а также по версии американского телеканала HBO.

Как сообщал УНИАН, журнал The Ring назвал лучшим боем года поединок украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа, который стал последним в карьере украинского боксера.