Чемпион мира и Европы по боксу Хижняк получил квартиру от ФБУ

Сегодня в Полтаве президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус вручил ключи от новенькой квартиры в Полтаве Чемпиону мира и Европы 2017 года – Александру Хижняку, сообщили УНИАН в Федерации бокса Украины.

Кроме того, семья Хижняк получила сертификат на пол миллиона гривен на ремонт своей квартиры от Председателя областной государственной администрации и председателя областного совета Александра Беленького и 100 000 грн вручили наставнику-отцу чемпиона.

Официальная церемония награждения лучшего спортсмена Украины по итогам 2017 года и лучшего боксера мира и Европы прошла в помещении полтавской областной государственной администрации.

«После победы Александра на Чемпионате мира я заверил, что уже в ближайшее время мы приобретем квартиру для нашего Чемпиона, и мы это сделали выбрав одну из лучших квартир в одном из лучших районов города Полтава. Убежден – это достойная благодарность Александру за его труд и труд, – отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. – Убежден, что это станет достойной мотивацией для Александра в дальнейшем еще больше работать, чтобы завоевать для нашей страны золото Олимпийских игр 2020 года, а также стимулом для всех наших боксеров. Традицию дарить квартиры для чемпионов мы начали в 2011 году. Я, как президент Федерации бокса Украины, готов продолжать эти традиции и в дальнейшем. Убежден, что после квалификационного на Олимпийские игры чемпионата мира 2019 года и самой Олимпиады Токио-2020 мы будем иметь еще больше поводов, чтобы достойно наградить наших Чемпионов».

Читайте такжеУкраинец Хижняк признан лучшим боксером чемпионата мираПредседатель Полтавской областной администрации Валерий Головко отметил, что Александр Хижняк вместе с отцом Александром Хижняком старшим поднимают имидж бокса на Полтавщине, в Украине, защищают позиции нашего государства на мировой спортивной арене.

В завершение Владимир Продивус поблагодарил представителей областной власти за поддержку спорта и добавил, что ФБУ будет способствовать развитию спорта и в частности бокса на Полтавщине:

«Большая благодарность полтавчанам за такого чемпиона, за то, что воспитывают хорошую молодежь. Мне очень приятно, что местная власть поддерживает не только бокс, но и спорт в целом. Если проанализировать результаты соревнований, Полтава занимает первое место в Украине по боксу, – проинформировал Владимир Продивус. – Конечно, нужно улучшать условия, базу для тренировок, потому что инфраструктура не в надлежащем состоянии по всей Украине. По статистике, сейчас у нас 2000 человек в один спортзал. Работаем над тем, чтобы спортзалов было как можно больше, в том числе и в Полтаве. Сегодня обсуждали эти вопросы. Как только мэрия или администрация выделит помещение, мы готовы его полностью оборудовать, сделать ремонт, чтобы можно было в нормальных условиях тренироваться и привлекать больше детей к занятиям спортом».

Ну и конечно же виновник торжества, Александр Хижняк, также поблагодарил президента ФБУ и руководству области.

«Очень приятно видеть Владимира Степановича Продивуса в Полтаве. Это большая честь для меня, моего отца. Федерация бокса Украины, областная власть, областная Федерация делает все необходимое для меня и для развития спорта в регионе в целом, для новых достижений, результатов, поддерживает, выделяет стипендию, – отметил Александр Хижняк. – Владимир Продивус подарил мне двухкомнатную квартиру в нашем городе, самую большую в новостройке, которая находит в одном из лучших районов города. Ее стоимость составляет около миллиона гривен. Выделенных областной властью 500 тысяч гривен, с уверенностью могу сказать, хватит для того, чтобы сделать хороший ремонт. Сегодня волнуюсь, наверное, даже больше, чем когда выиграл Чемпионат мира. Тогда было легче, потому что там я сделал праздник, а сегодня все эти люди сделали праздник для меня и моего тренера – моего отца. Сейчас очень приятное время настало для меня, потому что много подарков и поздравлений много, но опять же встаю с утра, делаю зарядку и тренируюсь, потому нужно одерживать новые победы и новые звания. Уже началась подготовка к следующим учебно-тренировочных сборов, которые стартуют с нового года. Потом пойдут новые соревнования, чемпионаты, которые станут подготовкой к Чемпионату мира 2019 года».

Как сообщал УНИАН, в 2017-м году Хижняк выиграл чемпионат мира и Европы. Кроме того, на обоих турнирах он был признан лучшим боксером независимо от весовой категории.