Fightnews признал лучшим поединком 2017-го года бой Кличко-Джошуа

Титульный бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа стал лучшим боем года по версии журнала Fightnews.

Издание напоминает, что бой собрал 90 тысяч зрителей - рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.

Читайте такжеБой Кличко стал самым рейтинговым нефутбольным спортивным событием года в Германии41-летний Кличко дрался впервые после 18-месячного простоя, после боя с другим британцем Тайсоном Фьюри. Украинец оказался в нокдауне в пятом рауне, затем, в свою очередь, сумел соперника отправить в нокдаун в 6-м раунде, но все-таки проиграл после серии ударов соперника в 11-м раунде.

Как сообщал УНИАН, Кличко имел шанс на бой-реванш, но отказался от него, объяив о завершении карьеры в августе нынешнего года.