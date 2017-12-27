Портал ESPN назвал Ломаченко вторым боксером мира по итогам 2017 года

Американский портал ESPN подвел свои итоги в боксе в 2017 году.

Лучшим боксером года американцы назвали обладателя чемпионских поясов WBC, WBA, WBO и The Ring в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. А вот украинец Василий Ломаченко занял второе место. Третьим стал Энтони Джошуа, который победил Кличко. Об сообщается на официальном сайте.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Василий Ломаченко (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Майки Гарсия (США)

5. Геннадий Головкин (Казахстан)

6. Райан Бернетт (Северная Ирландия)

Напомним, ранее Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версиям BoxingNews24 и FightNews.