Российский боксер поможет Усику подготовиться к бою с Бриедисом

Российский боксер Алексей Папин прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщается в Instagram VSENABOX.

Папин будет помогать украинцу готовиться к полуфинальному бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS), где Усик встретится с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом из Латвии. Российский боксер проведет в Киеве две недели.

Папин известен тем, что в своем последнем поединке в первом же раунде жестко нокаутировал украинца Исмаила Силлаха.

Как сообщал УНИАН, бой Усик – Бриедис пройдет в Риге 27 января 2018 года.