Российский боксер поможет Усику подготовиться к бою с Бриедисом
13:16, 26 декабря 2017Бокс
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Алексей Папин прибыл в лагерь украинского чемпиона мира.
Усик со спарринг-партнерами ведет подготовку к бою с Бриедисом / instagram.com
Российский боксер Алексей Папин прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщается в Instagram VSENABOX.
Папин будет помогать украинцу готовиться к полуфинальному бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS), где Усик встретится с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом из Латвии. Российский боксер проведет в Киеве две недели.
Папин известен тем, что в своем последнем поединке в первом же раунде жестко нокаутировал украинца Исмаила Силлаха.
Как сообщал УНИАН, бой Усик – Бриедис пройдет в Риге 27 января 2018 года.
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