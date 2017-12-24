Владимир Кличко: "Многие будут спрашивать себя, как могло дойти до того, что братские народы оказались в стадии войны"

Бывший чемпион мира Владимир Кличко рассказал в интервью журналу Brand Eins о войне на востоке и отношениях Украины с Россией, сообщает Трибуна.

"Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", - отметил Кличко.

Читайте такжеБой Кличко стал самым рейтинговым нефутбольным спортивным событием года в ГерманииА говоря о том, где спортсмен видит Украину спустя десять лет, заметил: "Когда замолчат пушки на востоке, украинская экономика переживет большой рост. Мы сделаем огромный шаг вперед по сравнению с другими соседями. В этом у меня нет сомнений. И это произойдет гораздо быстрее, за три-пять лет. У Украины настолько большой потенциал, о котором другие страны могли бы только мечтать. Украина – это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: худой мир лучше доброй войны" – сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, Кличко проиграл два последних боя - британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа - и в августе объявил о завершении карьеры.