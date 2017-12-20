Украинский боксер Гвоздик может провести бой за титул WBC в 2018 году

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет свой следующий бой за звание временного чемпиона WBC против колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО), сообщает Isport.

В случае победы Гвоздик получит возможность сразиться за полноценный пояс этой организации.

"Я пару дней назад говорил со своим менеджером Эгисом Климасом и промоутером Бобом Арумом и мы пришли к тому, что будем двигаться по WBC. Я думаю, в ближайшие дни должно решиться, что чемпион по этой версии Стивенсон будет боксировать с Баду Джеком, а мне они хотят сделать бой с Элейдером Альваресом за временный пояс WBC", - отметил Гвоздик.

"После, если все пройдет удачно, то следующий бой должен пройти за нормальный титул и они должны указать это в контракте. Это должно произойти за определенные сроки, я не знаю, там за три месяца, за шесть месяцев. Победитель нашего боя с Альваресом должен драться с победителем поединка Стивенсон – Баду Джек", - добавил украинский боксер.

"Наиболее вероятная дата – это 16 февраля в Неваде, в Рино, а не в Лас-Вегасе. Последние полтора месяца я больше занимаюсь физической подготовкой, а в ближайшие дни прояснится ситуация с ближайшим боем и тогда уже начнется специальная подготовка. Мне нравится направление WBC и на сегодняшний день мне больше всего хочется провести бой со Стивенсоном. В контракте прописаны минимальные суммы, за которые я боксирую. Естественно, если я буду драться, за титул чемпиона мира, то суммы станут больше. Но каких-то особых пунктов нет. Единственный пункт, если до 11 апреля они мне делают титульный бой, то я с ними автоматически продлеваю контракт на два года. Судя по всему, так и случится. Временный пояс также считается титульным", – добавил Гвоздик.

Свой последний бой Гвоздик провел против Крейга Бейкера (17-2, 13 КО) и одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.