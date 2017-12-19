Бой Кличко стал самым рейтинговым нефутбольным спортивным событием года в Германии

Трансляция боя Владимир Кличко – Энтони Джошуа, состоявшийся в апреле на лондонском стадионе «Уэмбли», стала самым рейтинговым нефутбольным спортивным событием 2017-го года в Германии, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Focus.de.

Поединок Кличко – Джошуа посмотрели 9,52 миллиона телезрителей в Германии. Ни один другой поединок не может конкурировать с этим боем. «С окончанием эпохи Кличко, шанс получат другие виды спорта», - отмечает издание.

Читайте такжеБоксерский халат Кличко-младшего с боя с Энтони Джошуа был продан за 215 тысяч долларовДля сравнения, финал Кубка Конфедераций, в котором сборная Германии обыграла команду Чили, смотрели 14,86 млн. телезрителей – это лучший результат в уходящем году. Правда, как отмечает издания, в 2016-м за поражением Германии от Франции в полуфинали Евро наблюдали 29,85 миллиона человек. Финал Кубка страны между «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией» посмотрели 9,71 млн. телезрителей, а матч «Бавария» - «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов – 9,58 млн.