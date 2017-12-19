Ломаченко включен в список претендентов на звание лучшего боксера года

Авторитетное издание Worldboxingnews.net опубликовало список претендентов на звание лучшего боксера уходящего года.

В числе 12 боксеров-претендентов есть и украинец Василий Ломаченко, который стал победителем голосования прошлого года.

"Список номинантов в последний момент дополнил Билли Джо Сондерс, чья уверенная победа над Давидом Лемье не могла остаться незамеченной. Также в него был включен Андре Уорд, завершивший карьеру после второй победы на Сергеем Ковалевым. Ваенхонг Менайотин находится в боксерской элите за счет своей удивительной беспроигрышной серии из 49 боев.

Василий Ломаченко близок к тому, чтобы во второй раз подряд победить в этой номинации. Деонтей Уайлдер впечатлил многих в этом году двумя досрочными победами над Джеральдом Вашингтоном и Бермейном Стиверном", - пишет издание.

Также в числе претендентов Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд, Кит Турман, Майки Гарсия и Энтони Джошуа.

Напомним, недавно Василий Ломаченко, победивший 9 декабря Гильермо Ригондо, был признан лучшим боксером года по версии ESPN.