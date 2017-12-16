Украинский боксер Редкач досрочно проиграл американцу Молине (видео)

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, поднявшись в новую весовую категорию, досрочно, в четвертом раунде уступил американцу Джону Молине, сообщает Братство Кличко.

По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах: Молина – во втором раунде, Редкач – в третьем. В конце четвертой трехминутки после затяжной атаки американца Редкач вновь оказался на полу, а рефери поединка остановил бой.