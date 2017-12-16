Украинский боксер Редкач досрочно проиграл американцу Молине (видео)
12:39, 16 декабря 2017Бокс
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Бой завершился уже в четвертом раунде.
Редкач проиграл Молине / Boxnews
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, поднявшись в новую весовую категорию, досрочно, в четвертом раунде уступил американцу Джону Молине, сообщает Братство Кличко.
По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах: Молина – во втором раунде, Редкач – в третьем. В конце четвертой трехминутки после затяжной атаки американца Редкач вновь оказался на полу, а рефери поединка остановил бой.
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