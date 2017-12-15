Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии ESPN

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

После победы украинского боксера над кубинцем Ригондо прошло голосование, в котором Ломаченко набрал 102 балла, обойдя предыдущего лидера рейтинга казахстанца Геннадия Головкина и американца Теренса Кроуфорда.

Читайте такжеЛомаченко остался на 3-м месте в рейтинге Ring независимо от весовых категорий В топ-10 также находятся Сауль Альварес, Кит Турман, Эррол Спенс, Майки Гарсия, Сергей Ковалев, Наоя Иноуэ и Деонтей Уайлдер.

Василий Ломаченко в своем Instagram так прокомментировал свое первое место в рейтинге ESPN:

«Для меня огромная честь стать лучшим в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Спасибо моей команде и всем тем, кто поддерживал меня на этом пути.

Я еще далек от того места, где хочу оказаться. Есть еще много чего, что можно усовершенствовать, и я хочу прибавлять с каждым боем», – написал Ломаченко.

Напомним, 9 декабря в Нью-Йорке украинец уверенно победил кубинца Гильермо Ригондо, добившись отказа соперника от продолжения поединка в середине боя.