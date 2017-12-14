Боксер Усик в своем Instagram объявил о начале нового "челленджа" (видео)
17:36, 14 декабря 2017Бокс
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Чемпион мира объявил для болельщиков необычный конкурс - по хождению на руках.
Александр Усик / k2ukraine.com
Чемпион мира по боксу. олимпийский чемпион Александр Усик через свой Instagram объявил конкурс по хождению на руках. В нем могут принять участие все желающие. Трое участников, которые пройдут на руках дальше всех, получат специальные призы - именные футболки от Александра Усика.
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