Боксер Усик в своем Instagram объявил о начале нового "челленджа" (видео)

Чемпион мира по боксу. олимпийский чемпион Александр Усик через свой Instagram объявил конкурс по хождению на руках. В нем могут принять участие все желающие. Трое участников, которые пройдут на руках дальше всех, получат специальные призы - именные футболки от Александра Усика.

Друзья, я объявляю небольшой спортивный челлендж! Оставляйте свои видео в комментариях! 21.12.2017 я выберу победителей Занимайтесь спортом! Мир любит сильных! Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) Гру 14, 2017 о 6:20 PST