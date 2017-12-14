Боксерский халат Кличко-младшего с боя с Энтони Джошуа был продан за 215 тысяч долларов

Боксерский халат двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, в котором он выходил на бой с Энтони Джошуа и в котором была зашита флешка с прогнозом от украинца на поединок, был продан за 215 тысяч долларов (160 тысяч фунтов) на состоявшемся 13 декабря благотворительном аукционе The Charge II, сообщает Братство Кличко.

Об этом сообщил сам Владимир, написав на своих страницах в соцсетях. «Все средства пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко. Спасибо вам, ребята», - отметил украинец.

Как сообщал УНИАН, Кличко в мае проиграл бой Энтони Джошуа, а спустя некоторое время объявил о завершении карьеры.